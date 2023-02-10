Как улучшить зарядку наушников AirPods? Нужно отключить всего одну функцию

Но проблема кроется не в сбоях работы и не в технических поломках, а в функции оптимизированной зарядки iPhone. Принцип её работы в том, чтобы ограничивать темпы зарядки наушников для продления времени службы встроенного в них аккумулятора. Но у многих пользователей, как оказалось, функция работает плохо.

И чтобы решить проблему, нужно отключить функцию оптимизированной зарядки на iPhone. Это можно сделать, зайдя в настройки и выбрав раздел Bluetooth. Затем нужно выбрать вкладку с сопряжёнными наушниками и внутри отключить тумблер «Оптимизированная зарядка».