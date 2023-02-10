Как улучшить зарядку наушников AirPods? Нужно отключить всего одну функцию

Как улучшить зарядку наушников AirPods? Нужно отключить всего одну функциюИначе наушники часто остаются незаряженными
Многие пользователи наушников AirPods столкнулись с проблемой плохой зарядки этих устройств даже после ночи с подключённым зарядным устройством. Нередко незаряженными остаются либо один из наушников, либо кейс.
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Но проблема кроется не в сбоях работы и не в технических поломках, а в функции оптимизированной зарядки iPhone. Принцип её работы в том, чтобы ограничивать темпы зарядки наушников для продления времени службы встроенного в них аккумулятора. Но у многих пользователей, как оказалось, функция работает плохо.
И чтобы решить проблему, нужно отключить функцию оптимизированной зарядки на iPhone. Это можно сделать, зайдя в настройки и выбрав раздел Bluetooth. Затем нужно выбрать вкладку с сопряжёнными наушниками и внутри отключить тумблер «Оптимизированная зарядка».