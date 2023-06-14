Как выучить английский, смотря сериалы

Большие паузы между просмотрами сериала на английском позволяет лучше усвоить новую сложную лексику языка, выяснили исследователи из НИТУ МИСиС и Барселонского университета.

В рамках их эксперимента 96 студентов посмотрели пять серий малоизвестного сериала «Fresh off the Boat», снабженного английскими субтитрами. Их разделили на три группы. Одни смотрели шоу один раз в неделю, другие — раз в день, а третьи — сразу целиком. По итогам эксперимента у участников проверили, насколько хорошо они запомнили сложные словосочетания.

Наилучший результат показала группа, в которой смотрели серии с наибольшим интервалом. Так называемый эффект интервала известен ученым: обучение более устойчиво, когда между занятиями есть временной промежуток. В этом случае задействуются отделы мозга, отвечающие за припоминание ранее полученной информации и контекстуальные подсказки. При многочасовом же изучении предмета снижается внимание и ухудшается запоминание.

Несмотря на то, что «запойный» просмотр приятен для зрителя, для изучающих с помощью сериалов язык лучше разнести свои сеансы, отмечает одна из исследователей, доцент кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСиС Анастасия Плотникова-Паттемор.

Зрителям, средне владеющим языком стоит начинать просмотр сериалов с субтитрами, постепенно убирая последние, советует она. Не стоит думать, что поддержка субтитров на иностранном языке — это жульничество: чтение во время аудирования очень эффективно для усвоения языка, подчеркивает Плотникова-Паттемор.