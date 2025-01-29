Камеру Galaxy S25 оснастили функцией сохранения видео сразу на внешний накопитель

Как отмечает портал Android Authority, сославшийся на инсайдера, ранее владельцам телефонов приходилось использовать сторонние приложения для записи видео на USB-C накопитель. Зато теперь пользователи могут записывать видео и сохранять его на внешнем хранилище без необходимости переносить его через файловый менеджер или компьютер. Такая функция была доступна на iPhone, на устройствах Samsung такой возможности не было.

Новая функция поддерживает режимы «Видео», «Про-видео», «Портретное видео», «Таймлапс» и «Замедленная съёмка» в приложении камеры Samsung. Посмотрите переведенное на русский язык изображение ниже.

«Это удобно для тех, кто планирует редактировать видео на другой платформе. Функция сохранения видео на внешнее хранилище уже доступна на iPhone 15-й серии, поэтому Samsung присоединилась к этой возможности. Ожидается, что другие производители Android также поддержат эту функцию, чтобы облегчить жизнь тем, кто снимает видео на свои телефоны», — считают авторы.