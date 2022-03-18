Хакеры взломали десятки онлайн-камер в России

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Хакеры взломали десятки онлайн-камер в РоссииИ показывали на них политических сообщения
Хакеры, которые, возможно, относятся к пресловутой группировке Anonymous похвастались взломом камер видеонаблюдения. Было взломано 86 онлайн-камер, часть из которых находится в России.
Как отмечается, все видео были разделены на «тематические» категории: «дом», «школа», «ресторан» и т.п. В связи со взломом хакеры создали сайт Behind Enemy Lines, на котором можно было увидеть трансляцию в реальном времени со взломанных камер, поверх видеоряда которых были написаны политические сообщения.
Впоследствии хакеры удалили видео из категории «дом», объясняя это якобы уважением к частной жизни пользователей.