Художники объявили бойкот соцсети Х из-за «умного» фоторедактора

Функция бесплатна и позволяет редактировать изображения непосредственно в ленте. Для этого нужно нажать на специальный значок и ввести текстовый запрос. ИИ может изменять отдельные элементы или полностью менять стиль изображения, а результат появляется в комментариях к оригинальному посту.

Художники и дизайнеры резко раскритиковали новую функцию. Они утверждают, что инструмент позволяет редактировать изображения без согласия авторов, что открывает возможности для несанкционированного использования работ. В ответ на это некоторые авторы начали удалять свои публикации и переходить на другие платформы, такие как Bluesky.

Часть пользователей также предложила X добавить функцию запрета редактирования изображений, чтобы авторы могли контролировать использование своих работ.