Lamborghini и Master & Dynamic анонсировали беспроводные наушники из высококачественных материалов
Компании представили две модели - MW65 и MW07 Plus. Обе новинки имеют дизайн в стиле Lamborghini и конструкцию из высококачественных материалов, в числе которых сапфировой стекло, нержавеющая сталь, анодированный алюминий, а также алькантара и прочие.
MW65 представляет из себя полноразмерные накладные наушники. Они получили 40-миллиметровые бериллиевые излучатели, которые обеспечивают качественное звучание. Помимо прочего в наушниках имеется система активного шумоподавления. Новинка способна работать от одного заряда порядка 24 часов.
Модель MW07 Plus представляет из себя наушники-вкладыши. Они также получили функцию активного шумоподавления. Время автономной работы при периодической подзарядке от футляра составляет 40 часов.
Модель MW65 оценили в 550 долларов, тогда как MW07 Plus продаются за 350 долларов.