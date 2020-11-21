Lamborghini и Master & Dynamic анонсировали беспроводные наушники из высококачественных материалов

Компании представили две модели - MW65 и MW07 Plus. Обе новинки имеют дизайн в стиле Lamborghini и конструкцию из высококачественных материалов, в числе которых сапфировой стекло, нержавеющая сталь, анодированный алюминий, а также алькантара и прочие.

MW65 представляет из себя полноразмерные накладные наушники. Они получили 40-миллиметровые бериллиевые излучатели, которые обеспечивают качественное звучание. Помимо прочего в наушниках имеется система активного шумоподавления. Новинка способна работать от одного заряда порядка 24 часов.