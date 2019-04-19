LG выпускает колонку с «Алисой»

LG Xboom AI ThinQ WK7Y колонка сертифицирована компанией Meridian, известным производителем аудиокомпонентов высокого класса. «Алиса» позволяет управлять музыкой голосом, запоминает предпочтения человека, советует, что послушать, и включает песни в хорошем качестве из 35 миллионов треков из каталога Яндекс.Музыки. Также можно попросить «Алису» рассказать последние новости, напомнить выключить духовку, поставить сказку или во что-нибудь поиграть.

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