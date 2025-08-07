М.Видео-Эльдорадо назвала самые продаваемые виниловые проигрыватели 2025 года

Ретро-формат набирает популярность

М.Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж виниловых проигрывателей за первое полугодие 2025 года. Интерес к аналоговому звуку и эстетике винила продолжает расти, а покупатели всё чаще рассматривают такие устройства не только для прослушивания музыки, но и как элемент декора.