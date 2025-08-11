М.Видео-Эльдорадо отметили рост продаж цифровых камер в России в 2025 году

Для сравнения, в 2024 году за аналогичный период было продано 192 тысячи камер, а в 2020 году — всего 86,8 тысячи. Таким образом, рынок не только восстановился после пандемии, но и показал небольшой рост в 3% по сравнению с прошлым годом.

Большая часть продаж пришлась на недорогие камеры без ярко выраженного бренда — на них пришлось более 60% от общего числа проданных устройств. Такие модели обычно выбирают начинающие пользователи и семьи, а популярностью пользуются камеры с функцией печати на термобумаге, которые часто берут подростки. Следующими по продажам идут устройства бренда W&O, а также Canon, Sony и Nikon.

Несмотря на лидирующие по количеству продажи недорогих камер, основную выручку приносят премиальные и продвинутые модели. Так, на Canon приходится почти 40% дохода от рынка, благодаря ассортименту полнокадровых камер и профессиональных решений. Sony и Nikon занимают второе и третье места по выручке, а значительный вклад вносят также недорогие модели Unbranded и камеры Fujifilm.

В М.Видео-Эльдорадо связывают рост интереса к цифровым камерам с желанием пользователей получать качественные фотографии и видео, не полагаясь только на смартфоны. Сейчас востребованы устройства с поддержкой 4K, сменной оптикой и современными функциями беспроводной передачи и работы с облачными сервисами.