М.Видео запустила продажи Яндекс Станции 3

Главной особенностью новинки стала эмбиент-подсветка, которая предлагает 16 миллионов цветов и различные световые режимы. Управлять подсветкой можно голосом или с помощью тактильной кнопки на корпусе. В режиме «Светомузыка» освещение синхронизируется с ритмом играющего трека.

Звуковая система колонки включает три широкополосных динамика, два низкочастотных динамика и два пассивных излучателя общей мощностью 50 Вт. Технология Room Correction 2.0 автоматически адаптирует звук под акустические особенности помещения.

Устройство функционирует как хаб для умного дома, поддерживая протоколы Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Новая функция детектора шумов позволяет колонке распознавать восемь типов звуков, включая плач ребенка, лай собаки или звук разбивающейся посуды, и автоматически запускать сценарии умного дома.