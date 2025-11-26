Фото, видео и аудио
Опубликовано 26 ноября 2025, 13:18
1 мин.

М.Видео запустила продажи Яндекс Станции 3

Устройство получило подсветку и улучшенный звук
В «М.видео» и «Эльдорадо» запустили продажи умной колонки Яндекс Станция 3. Стоимость нового устройства составляет 26 999 рублей.
М.Видео запустила продажи Яндекс Станции 3

© Яндекс

Главной особенностью новинки стала эмбиент-подсветка, которая предлагает 16 миллионов цветов и различные световые режимы. Управлять подсветкой можно голосом или с помощью тактильной кнопки на корпусе. В режиме «Светомузыка» освещение синхронизируется с ритмом играющего трека.

Звуковая система колонки включает три широкополосных динамика, два низкочастотных динамика и два пассивных излучателя общей мощностью 50 Вт. Технология Room Correction 2.0 автоматически адаптирует звук под акустические особенности помещения.

Устройство функционирует как хаб для умного дома, поддерживая протоколы Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Новая функция детектора шумов позволяет колонке распознавать восемь типов звуков, включая плач ребенка, лай собаки или звук разбивающейся посуды, и автоматически запускать сценарии умного дома.

М.Видео запустила продажи Яндекс Станции 3

© Яндекс

Колонка оснащена LED-дисплеем, который показывает время, погоду и анимированные реакции Алисы. Корпус обтянут акустической тканью и доступен в черном, фиолетовом и сером цветах. Для управления громкостью используется кольцевой слайдер.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
Теги:
#колонка
,
#звук
,
#Алиса
,
#Яндекс