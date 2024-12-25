Meta* внедрит в «умные» очки Ray-Ban дисплеи для отображения уведомлений

Опубликовано 25 декабря 2024, 15:001 мин.
Meta* внедрит в «умные» очки Ray-Ban дисплеи для отображения уведомленийНо это не устройство смешанной реальности
По информации издания Financial Times, компания Meta* планирует добавить дисплеи в свои «умные» очки Ray-Ban в 2025 году.
© Ray-Ban
Эти экраны будут небольшого размера и, вероятно, будут использоваться для отображения уведомлений или ответов от виртуального помощника Meta AI. Как отмечается, Meta не планирует создавать полноценное устройство смешанной реальности с этими экранами. Вместо этого для смешанной реальности у компании есть другая модель очков под названием Orion.
Сообщается, что смарт-очки Ray-Ban были популярны и успешны для Meta благодаря внешнему виду и функциональности, включая заушные динамики, камеры, микрофоны и доступ к виртуальному помощнику.
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