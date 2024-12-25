Meta* внедрит в «умные» очки Ray-Ban дисплеи для отображения уведомлений

Эти экраны будут небольшого размера и, вероятно, будут использоваться для отображения уведомлений или ответов от виртуального помощника Meta AI. Как отмечается, Meta не планирует создавать полноценное устройство смешанной реальности с этими экранами. Вместо этого для смешанной реальности у компании есть другая модель очков под названием Orion.

Сообщается, что смарт-очки Ray-Ban были популярны и успешны для Meta благодаря внешнему виду и функциональности, включая заушные динамики, камеры, микрофоны и доступ к виртуальному помощнику.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.