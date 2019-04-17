Microsoft готовит собственные Apple AirPods

Компания Microsoft готовит к выпуску новые беспроводные наушники. В отличие от прошлогодних наушников Surface, новые могут стать конкурентом AirPods от Apple.

Об это рассказал со ссылкой на «многочисленные» источники ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт (Paul Thurrott), известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft. У оригинальных наушников Surface кодовое название было Joplin, в честь культовой рок-певицы Дженис Джоплин.

Компактные беспроводные наушники получили кодовое название Morrison, в честь секс-символа шестидесятых и лидера группы The Doors Джима Моррисона. Они получат технологию шумоподавления и поддержку голосового помощника Cortana. Также Microsoft работает над технологией, которая призвана улучшить взаимодействие между наушниками и смартфоном, а также упростить чтение контента на смартфоне.

Официальный дебют может состояться до конца 2019 года.