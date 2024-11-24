Microsoft признала «поломку» сканеров в Windows 11 из-за дефектного протокола

Протокол eSCL начал работать некорректно, поэтому после переключения в USB-режим Windows не видит сканеры. Обновление заблокировано, разработчики работают над исправлением ошибок.

«После установки Windows 11 версии 24H2 могут возникнуть проблемы с обнаружением USB-устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL. Устройство может не обнаружить подключенное USB-устройство. Эта проблема в основном затрагивает USB-подключенные многофункциональные устройства или отдельные сканеры, поддерживающие функцию сканирования и протокол eSCL», — сказано в сообщении Microsoft.