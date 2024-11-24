Microsoft признала «поломку» сканеров в Windows 11 из-за дефектного протокола

Опубликовано 24 ноября 2024, 21:001 мин.
Microsoft признала «поломку» сканеров в Windows 11 из-за дефектного протоколаПроблемное обновление откатили
Microsoft откатила очередное обновление Windows 11 24H2, из-за которого начал сбоить протокол для сканеров eSCL, позволяющий сканировать документы без установки драйверов. Компания признала проблему при обнаружении принтеров с функциями сканера или отдельных сканеров при подключении через USB.
Протокол eSCL начал работать некорректно, поэтому после переключения в USB-режим Windows не видит сканеры. Обновление заблокировано, разработчики работают над исправлением ошибок.
«После установки Windows 11 версии 24H2 могут возникнуть проблемы с обнаружением USB-устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL. Устройство может не обнаружить подключенное USB-устройство. Эта проблема в основном затрагивает USB-подключенные многофункциональные устройства или отдельные сканеры, поддерживающие функцию сканирования и протокол eSCL», — сказано в сообщении Microsoft.
Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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