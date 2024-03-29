Microsoft запатентовала технологию для управления «каждым пикселем» дисплея

Технология называется Pixel Luminesce for Digital Display и позволит выборочно управлять пикселями дисплея для создания необходимых конкретному пользователю уровня и, что уникально, распределения яркости. То есть в какой-то зоне дисплея можно будет увеличивать или уменьшать яркость, не затрагивая при этом другие зоны. И происходить это должно динамически.

В патенте описывается, что Microsoft намерена добиться такого эффекта с помощью так называемого драйвера EM gate, который управляет яркостью каждого пикселя с помощью сигналов. Драйвер EM gate должен считывать данные, получаемые от контроллера яркости и давать указание на отправку сигналов «с широтно-импульсной модуляцией на каждый ряд пикселей». Как отмечается, принцип работы такого контролера похож на работу переключателя «включено» / «выключено», что позволяет делать отдельные зоны экрана тусклее или ярче по требованию.

«Если эта технология выйдет из стадии разработки, она может оказаться очень полезной для самых разных сфер применения и привнести значительные улучшения в некоторые из лучших игровых мониторов», — отмечено в материале издания Digitaltrends.