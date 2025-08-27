Microsoft «значительно» улучшит качество звучания в Windows 11, — инсайдеры

По словам обозревателей, нововведение повысит качество игровых чатов и сделает пространственное аудио в сервисе Teams доступным по Bluetooth.

Такой шаг Microsoft обусловлен тем, что несмотря на прогресс в Bluetooth-технологиях, качество звука всё ещё ограничено. Bluetooth Classic Audio имеет два профиля: A2DP для высокого качества звука без микрофона и HFP с использованием микрофона, но с худшим качеством звучания. К тому же HFP не поддерживает стерео.

Поэтому Microsoft планирует улучшить ситуацию в будущих версиях Windows 11, заменив устаревшие профили A2DP и HFP на Bluetooth LE Audio. Новая архитектура предлагает улучшенные алгоритмы сжатия и качество звука с частотой дискретизации 32 кГц, что устраняет глухие звуки.

Для использования новой технологии потребуется Windows 11 не ниже версии 24H2, и обновления драйверов от производителей ПК и аудиоустройств. Microsoft ожидает, что новые ПК конца 2025 года будут поддерживать эту функцию по умолчанию. Первые тесты начались в ранних сборках Windows Insider. Но пока о распространении функции говорить рано.