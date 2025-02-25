Доплата не за звук? Эксперт объяснил плюсы дорогих TWS-наушников перед средними

Разумеется, первое отличие, которое производители заявляют во флагманских моделях TWS-наушников — это улучшенное качество звука. В каких-то моделях поддерживаются дополнительные аудиокодеки Bluetooth (LDAC, SSC или L2HC) для передачи звучания со смартфона в наушники без потерь. Но, во-первых, наушники среднего уровня УЖЕ играют качественно, а звук без потерь в качестве во флагманских наушниках, хоть и отличается в лучшую сторону, но незначительно — TWS-«затычки» слишком крохотные, чтобы реализовать разницу, а у большинства людей снижается возрастная острота слуха после 30 лет (так называемый пресбиакузис) и, следовательно, ухудшается восприятие спектра высоких частот, которыми (звонкостью и чистотой звука) и бравируют дорогие наушники.

В чём же тогда преимущество дорогих TWS-моделей над вариантами среднего класса? Оно заключается в других характеристиках: