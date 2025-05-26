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Опубликовано 26 мая 2025, 12:01
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Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователей

Мини-плеер, умный поиск и персонализация — всё для удобства слушателей
Музыкальный сервис Звук представил обновлённую версию своего сайта, созданную при активном участии пользователей. Бета-тестирование стартовало ещё в сентябре, и благодаря отзывам слушателей сайт получил функции, которые действительно отвечают их запросам. Среди новшеств — перемещаемый мини-плеер, поиск с любой страницы и семь новых цветовых тем, выбранных самой аудиторией.
Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователей

© Звук

Главная страница теперь формируется на основе предпочтений каждого пользователя. Здесь можно найти персональные рекомендации, разделы с подборками по трекам, исполнителям, жанрам и настроению, а также плейлисты дня и рекомендации редакции. Особое внимание уделили оформлению — интерфейс стал удобным и визуально приятным, отличаясь от других подобных сервисов.

Вкладка «Любимое» получила функцию умного подбора новых треков, основываясь на музыкальных вкусах слушателя. Для семей с детьми сделали отдельную кнопку, чтобы легко переключаться в детский режим, где весь контент подбирается специально для маленьких пользователей. Обновлённый поиск стал умнее — он предлагает результаты даже при неточных запросах.

Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователей

© Звук

Плеер теперь доступен в полноэкранном минималистичном режиме, где можно посмотреть текст песни, развернуть список очереди или ознакомиться с рекомендациями по исполнителю. В разделе «Популярное» добавили радио с множеством станций и бесконечными плейлистами, а в «Новостях» улучшили навигацию и сделали удобнее отслеживание обновлений друзей.

В ближайшем будущем пользователи смогут видеть свою персональную статистику — топ исполнителей и песен. Команда сервиса также работает над кнопкой дизлайка и функцией перетаскивания треков в очереди, чтобы сделать прослушивание ещё комфортнее.

Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователей

© Звук

Источник: Звук
Автор:Булат Кармак
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