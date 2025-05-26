Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователей

Музыкальный сервис Звук обновил сайт с помощью пользователейМини-плеер, умный поиск и персонализация — всё для удобства слушателей
© Звук
Главная страница теперь формируется на основе предпочтений каждого пользователя. Здесь можно найти персональные рекомендации, разделы с подборками по трекам, исполнителям, жанрам и настроению, а также плейлисты дня и рекомендации редакции. Особое внимание уделили оформлению — интерфейс стал удобным и визуально приятным, отличаясь от других подобных сервисов.
Вкладка «Любимое» получила функцию умного подбора новых треков, основываясь на музыкальных вкусах слушателя. Для семей с детьми сделали отдельную кнопку, чтобы легко переключаться в детский режим, где весь контент подбирается специально для маленьких пользователей. Обновлённый поиск стал умнее — он предлагает результаты даже при неточных запросах.
Плеер теперь доступен в полноэкранном минималистичном режиме, где можно посмотреть текст песни, развернуть список очереди или ознакомиться с рекомендациями по исполнителю. В разделе «Популярное» добавили радио с множеством станций и бесконечными плейлистами, а в «Новостях» улучшили навигацию и сделали удобнее отслеживание обновлений друзей.
В ближайшем будущем пользователи смогут видеть свою персональную статистику — топ исполнителей и песен. Команда сервиса также работает над кнопкой дизлайка и функцией перетаскивания треков в очереди, чтобы сделать прослушивание ещё комфортнее.