На какой громкости в наушниках развивается глухота

По словам врача, длительное прослушивание музыки на громкости 70-90 децибел провоцирует снижение слуха и может привести к полной глухоте. Предельная громкость для человека — 80 децибел.

Если длительно слушать любой звук при 100 децибелах, могут развиться нервные заболевания: звон в ушах, головокружение, головная боль и повышенная усталость. «Негативно шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, на зрительный и вестибулярные анализаторы, снижает рефлекторную деятельность», — предупредила специалист.