На какой громкости в наушниках развивается глухота

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На какой громкости в наушниках развивается глухотаМузыку можно слушать в пределах 80 децибел
Оториноларинголог, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Татьяна Стародумова рассказала, на какой громкости у человека могут развиться дефекты слуха и даже нервные заболевания.
По словам врача, длительное прослушивание музыки на громкости 70-90 децибел провоцирует снижение слуха и может привести к полной глухоте. Предельная громкость для человека — 80 децибел.
Если длительно слушать любой звук при 100 децибелах, могут развиться нервные заболевания: звон в ушах, головокружение, головная боль и повышенная усталость. «Негативно шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, на зрительный и вестибулярные анализаторы, снижает рефлекторную деятельность», — предупредила специалист.
Источник: Газета.ru