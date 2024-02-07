На МКС впервые привезли беззеркальные камеры для съемки Земли

Опубликовано 07 февраля 2024, 23:09
1 мин.
На МКС впервые привезли беззеркальные камеры для съемки ЗемлиОни прибыли на корабле Cygnus
Недавняя поставка на Международную космическую станцию (МКС) обещает новую эру в ручной фотографии на орбитальной станции. Прибывшие на станцию вместе с грузом на борту корабля Cygnus на прошлой неделе, беззеркальные камеры Nikon Z9 впервые заменят фотоаппараты Nikon D6 и D5 DSLR, служившие на МКС с 2017 года.
© Ferra.ru
Оборудование включает 13 корпусов камер Z9, 15 адаптеров FTZ II для подключения старых объективов Nikkor F-mount, а также более 15 объективов Nikkor Z, включая супертелеобъективы и макрообъективы. Хотя камеры Nikon на борту МКС не были физически модифицированы, инженеры совместно с NASA создали специальное программное обеспечение для надежной работы в суровых условиях космоса.
Согласно заявлению японского фотогиганта, Nikon камеры использовались NASA для космических исследований с миссии Apollo 15 более 50 лет назад. С 1999 года камеры Nikon и объективы Nikkor использовались на орбитальной лаборатории для научных исследований, обслуживания и съемки иконических изображений Земли и космоса.
Источник:Digitaltrends
Автор:Булат Кармак
Теги:
#МКС,