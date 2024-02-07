На МКС впервые привезли беззеркальные камеры для съемки Земли

Оборудование включает 13 корпусов камер Z9, 15 адаптеров FTZ II для подключения старых объективов Nikkor F-mount, а также более 15 объективов Nikkor Z, включая супертелеобъективы и макрообъективы. Хотя камеры Nikon на борту МКС не были физически модифицированы, инженеры совместно с NASA создали специальное программное обеспечение для надежной работы в суровых условиях космоса.

Согласно заявлению японского фотогиганта, Nikon камеры использовались NASA для космических исследований с миссии Apollo 15 более 50 лет назад. С 1999 года камеры Nikon и объективы Nikkor использовались на орбитальной лаборатории для научных исследований, обслуживания и съемки иконических изображений Земли и космоса.