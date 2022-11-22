Настоящая «скрытая камера»: учёные создали сенсор изображения толщиной с атом

В итоге получился 900-пиксельный датчик изображения, который сделали из дисульфида молибдена — материала, потребляющего значительно меньше энергии, чем кремниевые полупроводники.

Благодаря новому материалу у датчиков лучше светочувствительность и низкий уровень шума на изображениях. Но ест и минус — слабая экспозиция и съёмка видео