Настоящая «скрытая камера»: учёные создали сенсор изображения толщиной с атом

19:24, 22 ноября 2022
1 мин.
Настоящая «скрытая камера»: учёные создали сенсор изображения толщиной с атомНо у датчика есть пара минусов
Инженеры-исследователи из университета Пенсильвании в США создали датчик изображения толщиной всего в один атом.
В итоге получился 900-пиксельный датчик изображения, который сделали из дисульфида молибдена — материала, потребляющего значительно меньше энергии, чем кремниевые полупроводники.
Благодаря новому материалу у датчиков лучше светочувствительность и низкий уровень шума на изображениях. Но ест и минус — слабая экспозиция и съёмка видео
Источник фото:Amateurphotographer.co.uk
Источник:Involta
Автор:Андрей КадуковТеги:
#сша,