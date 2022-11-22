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19:24, 22 ноября 2022
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Настоящая «скрытая камера»: учёные создали сенсор изображения толщиной с атом

Но у датчика есть пара минусов

Инженеры-исследователи из университета Пенсильвании в США создали датчик изображения толщиной всего в один атом.

Настоящая «скрытая камера»: учёные создали сенсор изображения толщиной с атом

В итоге получился 900-пиксельный датчик изображения, который сделали из дисульфида молибдена — материала, потребляющего значительно меньше энергии, чем кремниевые полупроводники.

Благодаря новому материалу у датчиков лучше светочувствительность и низкий уровень шума на изображениях. Но ест и минус — слабая экспозиция и съёмка видео

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