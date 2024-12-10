Наушники с шумодавом Honor Choice X7i и X7 Lite теперь можно купить в России от 1.5 тысяч рублей

Опубликовано 10 декабря 2024, 19:161 мин.
Наушники с шумодавом Honor Choice X7i и X7 Lite теперь можно купить в России от 1.5 тысяч рублейC защитой от воды и пыли IP54
Наушники Honor Choice X7i и X7 Lite теперь можно купить в российских магазинах электроники. Стоимость моделей начинается от 1490 рублей. Они имеют легкую конструкцию и компактный дизайн. Они оснащены 10-мм динамиками с композитной диафрагмой, и каждый наушник весит всего 4,2 грамма.
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Для улучшения качества звука при разговоре наушники поддерживают AI-шумоподавление, которое снижает фоновый шум и выделяет голос собеседника. Модель X7 Lite дополнительно оснащена функцией активного шумоподавления, которая помогает уменьшить окружающий шум. Для этого используются дополнительные микрофоны.
Обе модели наушников имеют поддержку Bluetooth 5.3. Аккумулятор наушников обеспечивает до 7 часов работы без подзарядки, а с учетом кейса время работы достигает 38 часов. Также наушники имеют степень защиты от воды и пыли IP54, что делает их подходящими для использования во время тренировок и под дождем.