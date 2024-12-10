Наушники с шумодавом Honor Choice X7i и X7 Lite теперь можно купить в России от 1.5 тысяч рублей

Для улучшения качества звука при разговоре наушники поддерживают AI-шумоподавление, которое снижает фоновый шум и выделяет голос собеседника. Модель X7 Lite дополнительно оснащена функцией активного шумоподавления, которая помогает уменьшить окружающий шум. Для этого используются дополнительные микрофоны.

Обе модели наушников имеют поддержку Bluetooth 5.3. Аккумулятор наушников обеспечивает до 7 часов работы без подзарядки, а с учетом кейса время работы достигает 38 часов. Также наушники имеют степень защиты от воды и пыли IP54, что делает их подходящими для использования во время тренировок и под дождем.