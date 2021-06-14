Раскрыта цена неанонсированных наушников Apple Beats Studio Buds

По словам Проссера, компания может отменить анонс Beats Studio Buds, который был запланирован на 21 июля. Однако с чем это может быть связано — не уточняется. Также известно, что устройство будет представлено в трех расцветках: белой, черной и красной. Предварительная стоимость неанонсированных наушников — 149,99 долларов или около 10 831 рублей.

Напомним, что наушникам приписывают поддержку функции активного шумоподавления. Также предполагается, что их могут лишить “ножек”. Исходя из ранее опубликованных рендеров, внешне они будут напоминать Apple AirPods Pro 2.