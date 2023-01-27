Названо количество проданных в России «умных» колонок

Суммарно было продано 3 млн устройств. Самые ходовые — колонки от Яндекса, VK, Сбера. Популярными среди россиян также оказались гаджеты JBL и Xiaomi.

Средняя цена на «умные» колонки в течение 2022 года составляла 8 тысяч рублей. В декабре — 7,5 тысяч рублей. Причём рост спроса наблюдался пропорционально расширению функциональности и разнообразию бюджетных версий устройств.

По мнению опрошенных аналитиков, спрос продолжит расти, но темпы постепенно снизятся по мере насыщения рынка.