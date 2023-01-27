Названо количество проданных в России «умных» колонок

18:25, 27 января 2023
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Названо количество проданных в России «умных» колонокИнформацию предоставили в сети «М.Видео-Эльдорадо»
В России в течение 2022 года было продано 3 млн «умных» колонок. Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков рассказал, сколько «умных» колонок было продано в 2022 году.
Фото: Profile.ru
Суммарно было продано 3 млн устройств. Самые ходовые — колонки от Яндекса, VK, Сбера. Популярными среди россиян также оказались гаджеты JBL и Xiaomi.
Средняя цена на «умные» колонки в течение 2022 года составляла 8 тысяч рублей. В декабре — 7,5 тысяч рублей. Причём рост спроса наблюдался пропорционально расширению функциональности и разнообразию бюджетных версий устройств.
По мнению опрошенных аналитиков, спрос продолжит расти, но темпы постепенно снизятся по мере насыщения рынка.