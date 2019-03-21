Названы главные технические отличия наушников Apple AirPods 2 в сравнении со старой моделью

Вчера компания Apple представила беспроводные наушники AirPods второго поколения. Теперь в сети появились подробности о главном аппаратном отличии наушников — процессоре H1, специально созданном Apple для наушников.

По данным источника, «система-на-чипе» Apple AirPods H1 по производительности сравнялась с процессором Apple A4, лежащим в основе смартфона iPhone 4. Площадь подложки составляет 12 мм2. Чип поддерживает интерфейс Bluetooth 5, тогда как у предшественника был только Bluetooth 4.2.

По словам производителя, новый процессор Apple H1, разработанный специально для наушников, повышает качество воспроизведения, ускоряет подключение к устройствам, продлевает работу в режиме разговора без подзарядки и обеспечивает поддержку функции голосового управления «Привет, Siri».

Наушники AirPods со стандартным зарядным чехлом продаются в официальном онлайн-магазине Apple по цене 13 490 рублей. Наушники с беспроводным зарядным чехлом предлагаются за 16 990 рублей. Отдельно беспроводной зарядный чехол можно заказать за 6 590 рублей.