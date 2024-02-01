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Опубликовано 01 февраля 2024, 22:45
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Названы привычки, которые ускоряют износ наушников

Например, громкая музыка
Специалисты Роскачества предостерегают от ежегодных расходов на новые наушники, предоставив рекомендации по уходу за ними, чтобы продлить их использование.
Названы привычки, которые ускоряют износ наушников

© Ferra.ru

Один из советов — поддерживать чистоту наушников, уделяя особое внимание внутриканальным моделям, где может скапливаться ушная сера. Регулярная очистка силиконовых насадок и протирание гладкой поверхности помогут сохранить исправность устройства.

Эксперты также разъясняют разницу между терминами «водостойкий» и «водонепроницаемый». Класс защиты IP указывает на уровень защиты от влаги и пыли. Например, IPX8 означает высокую защиту от влаги. Это важно для тех, кто планирует использовать наушники во влажных условиях.

Эксперты предупреждают о возможных повреждениях динамиков при прослушивании на максимальной громкости и подчеркивают важность правильного обращения с кабелем, чтобы избежать поломок.

Еще одной рекомендацией является — не экономить на качестве. Вложение в качественные наушники себя оправдает, и что даже доступные варианты сейчас могут обеспечить отличное звучание. Это позволит избежать неудачных покупок и сэкономит деньги в будущем, отметили в Роскачестве.