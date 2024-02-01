Названы привычки, которые ускоряют износ наушников

Один из советов — поддерживать чистоту наушников, уделяя особое внимание внутриканальным моделям, где может скапливаться ушная сера. Регулярная очистка силиконовых насадок и протирание гладкой поверхности помогут сохранить исправность устройства.

Эксперты также разъясняют разницу между терминами «водостойкий» и «водонепроницаемый». Класс защиты IP указывает на уровень защиты от влаги и пыли. Например, IPX8 означает высокую защиту от влаги. Это важно для тех, кто планирует использовать наушники во влажных условиях.

Эксперты предупреждают о возможных повреждениях динамиков при прослушивании на максимальной громкости и подчеркивают важность правильного обращения с кабелем, чтобы избежать поломок.

Еще одной рекомендацией является — не экономить на качестве. Вложение в качественные наушники себя оправдает, и что даже доступные варианты сейчас могут обеспечить отличное звучание. Это позволит избежать неудачных покупок и сэкономит деньги в будущем, отметили в Роскачестве.