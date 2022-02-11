Названы самые популярные наушники в мире

Причём в исследовании утверждается, что AirPods — самые популярные наушники в мире. На них приходится 34,4% всех наушников в мире.

На втором месте расположились Beats, принадлежащие Apple, их доля — 15,3%. В совокупности это говорит о доминировании Apple на рынке наушников почти на 50%.

Далее следуют наушники других производителей: Bose — 12,5%, Samsung — 12,2%, JBL, Sony, Skullcandy и LG.