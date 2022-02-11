Названы самые популярные наушники в мире

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Названы самые популярные наушники в миреЭто AirPods
В январе 2022 года американская аналитическая компания Statista провела исследование среди 4 тысяч человек в США. В ходе опросов выяснилось, что самыми популярными наушниками являются AirPods от Apple.
Причём в исследовании утверждается, что AirPods — самые популярные наушники в мире. На них приходится 34,4% всех наушников в мире.
На втором месте расположились Beats, принадлежащие Apple, их доля — 15,3%. В совокупности это говорит о доминировании Apple на рынке наушников почти на 50%.
Далее следуют наушники других производителей: Bose — 12,5%, Samsung — 12,2%, JBL, Sony, Skullcandy и LG.
Источник: Aroged