Недорогие HONOR CHOICE Earbuds X7 Pro с шумодавом и хорошей автономностью уже продают в РФ

В каждом наушнике установлены три микрофона и система Deep Noise Cancellation 3.0, которая снижает уровень фонового шума до 50 дБ. Алгоритм на основе нейронной сети помогает убирать помехи при звонках, включая шум ветра. Предусмотрено несколько режимов прослушивания для разных условий.

Конструкция наушников включает два коаксиальных динамика: основной с титановым покрытием и дополнительный из пьезоэлектрической керамики. Такая схема позволяет воспроизводить звук в диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Поддержка кодека LDAC и сертификат Hi-Res обеспечивают передачу аудио в формате 24 бит/96 кГц со скоростью до 990 кбит/с.

Время автономной работы без подзарядки достигает 8 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 38 часов. Для стабильного соединения используется чип Bluetooth 5.4, что позволяет снизить потери сигнала даже в сложных условиях, например в метро.

Кейс выполнен в овальной форме и имеет светодиодный индикатор. Вес одного наушника — 4,8 г. Сенсорные зоны на ножках позволяют управлять воспроизведением и звонками, а удержание обеих ножек в течение трёх секунд активирует игровой режим с низкой задержкой звука. Дополнительно предусмотрены амбушюры из антибактериального силикона, датчики ношения, возможность подключения к двум устройствам и защита от влаги и пыли по стандарту IP54.