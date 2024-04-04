Несмотря на провальную «Матрицу 4», началась работа над пятой частью

Пока что о новом фильме известно немного: нет названия, даты премьеры, и не объявлено, вернутся ли звезды франшизы, такие как Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишбёрн, Яхья Абдул-Матин II или Джессика Хенвик.

Глава киноотдела Warner Bros. Джесси Эрман отметил, что Годдард представил свою свежую идею для будущего франшизы, которая сохранит традиции и придаст уникальную перспективу благодаря его любви к серии и ее персонажам.

Сам Годдард выразил благодарность Лане и Лилли Вачовски за вдохновение и возможность заново погрузиться в их мир, который, как он утверждает, изменил кино и его жизнь.

Четвертая часть фильма не окупила бюджет в $ 190 000 000, набрав $ 157 386 805, и получила низкие оценки на IMDb.