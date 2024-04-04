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Опубликовано 04 апреля 2024, 00:39
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Несмотря на провальную «Матрицу 4», началась работа над пятой частью

Сценаристом станет Дрю Годдард
Студия Warner Bros. Discovery собирается выпустить новый фильм о Матрице, несмотря на предыдущие предостережения о коммерциализации культовых интеллектуальных свойств. Сценаристом и режиссером новой ленты станет Дрю Годдард, известный своей работой над фильмом «Марсианин». По данным издания Deadline, Лана Вачовски будет исполнительным продюсером проекта.
Несмотря на провальную «Матрицу 4», началась работа над пятой частью

© Ferra.ru

Пока что о новом фильме известно немного: нет названия, даты премьеры, и не объявлено, вернутся ли звезды франшизы, такие как Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишбёрн, Яхья Абдул-Матин II или Джессика Хенвик.

Глава киноотдела Warner Bros. Джесси Эрман отметил, что Годдард представил свою свежую идею для будущего франшизы, которая сохранит традиции и придаст уникальную перспективу благодаря его любви к серии и ее персонажам.

Сам Годдард выразил благодарность Лане и Лилли Вачовски за вдохновение и возможность заново погрузиться в их мир, который, как он утверждает, изменил кино и его жизнь.

Четвертая часть фильма не окупила бюджет в $ 190 000 000, набрав $ 157 386 805, и получила низкие оценки на IMDb.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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