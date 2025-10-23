Несмотря на выход новой Vision Pro, Apple отказалась обменивать предыдущую модель

На официальной странице Apple уточнила, что Vision Pro первого поколения не подлежит обмену. Вместо этого пользователям предлагается приобрести новое устройство, а стоимость обмена других устройств использовать для покупки новой гарнитуры или получения подарочной карты Apple.

Причины такого решения остаются неясными. Аналитики предполагают, что это может быть связано с ценовой стратегией компании. Первоначальная цена Vision Pro первого поколения была больше $3500, что затруднило для Apple предложение эквивалентной стоимости по обмену без риска вызвать недовольство покупателей. Стандартное предложение по обмену на гарнитуру стоимостью около $500 могло бы не оправдать ожиданий и привести к негативным отзывам, потому что на фоне цены гарнитуры бонус не впечатляет.

Таким образом, владельцам Vision Pro первого поколения придется либо купить новую модель по полной цене, либо продать свою гарнитуру на вторичном рынке.