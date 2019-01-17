Nikon представила новую камеру с 60-кратным оптическим зумом

Камера оснащается 1/2,3-дюймовым 16-мегапиксельным CMOS-сенсором с обратной подсветкой. С ее помощью можно записывать видеоролики Full HD на скорости 30 кадров в секунду со стереозвуком.

Также имеется 3-дюймовый дисплей с разрешением 921 тысяч точек и регулировкой яркости. Размеры составляют 121,6 x 81,5 x 99,2 мм, а вес — 500 граммов с батареей и картой памяти. Камера поддерживает Bluetooth и Wi-Fi (802.11b/g ), а также технологию SnapBridge для простого подключения к смартфону или планшету.

Камера Nikon Coolpix B600 поступит в продажу в феврале 2019 года по рекомендованной цене 359 евро.