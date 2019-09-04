Nikon представила свою самую совершенную зеркальную камеру

Компания Nikon рассказала о ведущихся разработках для профессиональных фотографов. Речь идёт о цифровой зеркальной фотокамере Nikon D6 и зум-телеобъективе AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR, совместимом с фотокамерами формата FX.
Как смело заявляет компания, D6 — это самая совершенная на сегодняшний день цифровая зеркальная фотокамера Nikon. Её разработка приурочена к 20-летию серии D. Она ведёт свою историю с момента запуска D1 в 1999 году. Nikon подчеркнула, что разработка D6 призвана удовлетворить строгие требования профессиональных фотографов к максимальной производительности – даже в самых суровых условиях эксплуатации.
Кроме того, в честь 60-летнего юбилея использования байонета Nikon F, компания объявила о разработке нового объектива AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR. Новый зум-телеобъектив ориентирован на профессиональных фотографов, специализирующихся на фотосъемке спортивных событий.
Подробности о Nikon D6 и новом зум-телеобъективе пока не раскрываются.