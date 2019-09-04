Nikon представила свою самую совершенную зеркальную камеру

Кроме того, в честь 60-летнего юбилея использования байонета Nikon F, компания объявила о разработке нового объектива AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR. Новый зум-телеобъектив ориентирован на профессиональных фотографов, специализирующихся на фотосъемке спортивных событий.

Подробности о Nikon D6 и новом зум-телеобъективе пока не раскрываются.