Nokia анонсировала недорогие полноразмерные наушники

Nokia E1200 получили 40-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Также новинка имеет поддержку подключения Bluetooth 5. Кроме того, они поддерживают использование фирменного голосового ассистента Google, а также Siri. Корпус наушников сделан из алюминия, а особенности конструкции позволяют их складывать. Время автономной работы E1200 достигает 40 часов. В то же время, даже после того, как наушники разрядились, ими можно пользоваться по проводу.

Продавать Nokia E1200 могут начать уже в следующем месяце. Сообщается, что для россиян стоимость новых наушников обойдется в 3 990 рублей.