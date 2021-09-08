Nokia привезла в Россию компактные наушники с шумоподавлением

Вместе с качественным звуком производитель предлагает активное шумоподавление, защиту от влаги по системе IPX5, легко активирующийся режим Ambient Mode, поддержку голосового Google-ассистента и сенсорное управление. Также гаджеты рассчитаны на 5 часов активной работы наушников, и 25 часов благодаря подзарядке от футляра.

На российском рынке доступы гаджеты в чёрном и синем цветах.