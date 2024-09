Nothing представила открытые наушники Nothing Ear с поддержкой ChatGPT

Каждый девайс имеет по два микрофона и элементы управления для воспроизведения, вызовов и регулировки громкости. Наушники могут обеспечить восемь часов воспроизведения, а подзарядка от кейса позволит использовать гарнитуру до 30 часов. Вес каждого наушника — 8,1 грамма, девайсы оснащены 14,2 мм титановыми драйверами, поддерживают Bluetooth 5.3, гарнитура и кейс защищены по стандарту пылевлагозащиты IP54.

Nothing Ear работают в связке с фирменным приложением Nothing X. Гарнитура поддерживает ИИ чат-бот ChatGPT, но при условии использования телефона бренда — Nothing Phone.

Гарнитура предлагается только в белом цвете, розничная цена составит $150.