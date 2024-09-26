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Опубликовано 26 сентября 2024, 16:30
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Nothing представила открытые наушники Nothing Ear с поддержкой ChatGPT

В фирменном дизайне
Британский производитель электроники Nothing Technology представил обещанные ранее беспроводные наушники открытого типа Nothing Ear (open).
Nothing представила открытые наушники Nothing Ear с поддержкой ChatGPT

© Nothing

Гарнитура получила заушные крепления и традиционный для Nothing полупрозрачный дизайн. Nothing Ear не обещают активного шумодава и предназначены скорее для пользователей, которые не хотят звукового вакуума при использовании наушников.

© Nothing

Каждый девайс имеет по два микрофона и элементы управления для воспроизведения, вызовов и регулировки громкости. Наушники могут обеспечить восемь часов воспроизведения, а подзарядка от кейса позволит использовать гарнитуру до 30 часов. Вес каждого наушника — 8,1 грамма, девайсы оснащены 14,2 мм титановыми драйверами, поддерживают Bluetooth 5.3, гарнитура и кейс защищены по стандарту пылевлагозащиты IP54.

Nothing Ear работают в связке с фирменным приложением Nothing X. Гарнитура поддерживает ИИ чат-бот ChatGPT, но при условии использования телефона бренда — Nothing Phone.

Гарнитура предлагается только в белом цвете, розничная цена составит $150.