Новая гарнитура Apple Vision 2 Pro получит чип М5, — инсайдеры

По информации портала Notebookcheck, новая гарнитура будет иметь схожий дизайн с текущей VR-гарнитурой Apple.

Согласно новым документам Федеральной комиссии по связи США (FCC), Apple готовится выпустить новую гарнитуру виртуальной реальности для мирового рынка. Ранее нигде не всплывавший номер модели A3416 был указан в первоначальных заявках FCC.

Документы FCC обычно сосредоточены на стандартах подключения, а не на других характеристиках оборудования. В них указано, что новая гарнитура Apple VR будет поддерживать Wi-Fi 6, но не обновляться до Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7.

FCC также опубликовала технический чертёж модели A3416. На изображении видна гарнитура с дизайном и аппаратным обеспечением, аналогичными текущим моделям Vision Pro. Это предполагает, что основные обновления Vision Pro будут связаны с использованием чипа Apple M5, того же, которым будут оснащены новые iPad Pro и MacBook Pro.

По слухам, цена гарнитуры составит $3499, а запуск ожидается до конца года. Однако пока неизвестно, будет ли Apple продавать новую гарнитуру под названием Vision Pro или Vision Pro 2.