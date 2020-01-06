Новые беспроводные наушники Samsung проиграли AirPods Pro еще до официального анонса

Однако стоит отметить, что не все так плохо. Сообщается, что наушники будут отличаться своим увеличенным временем автономной работы. Кроме того, новинке приписывают как усовершенствованное звучание, так и поддержку технологии быстрой зарядки.

Известно, что Samsung Galaxy Buds+ должны официально представить на презентации грядущего флагмана Samsung Galaxy S20, которая состоится уже 11 февраля, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.