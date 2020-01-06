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Новые беспроводные наушники Samsung проиграли AirPods Pro еще до официального анонса
За счет отсутствия шумоподавления
Стали известны новые детали грядущих беспроводных наушников Samsung, которые расстроили многих поклонников компании. Так, по словам инсайдера, известного под ником Ice Universe, который является проверенным источником, южнокорейский гигант решил не оснащать полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ технологией активного шумоподавления. Напомним, что такая система сейчас используется в самой последней модели наушников Apple AirPods Pro.
Однако стоит отметить, что не все так плохо. Сообщается, что наушники будут отличаться своим увеличенным временем автономной работы. Кроме того, новинке приписывают как усовершенствованное звучание, так и поддержку технологии быстрой зарядки.
Известно, что Samsung Galaxy Buds+ должны официально представить на презентации грядущего флагмана Samsung Galaxy S20, которая состоится уже 11 февраля, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.