Новые наушники Apple AirPods будут мониторить здоровье

Компания Apple планирует выпустить второе поколение беспроводных наушников AirPods в первой половине 2019 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок Apple.

По данным источника, наушники AirPods 2 смогут отслеживать состояние здоровья пользователей.

Ранее уже сообщалось, что будущие AirPods смогут отслеживать пульс и температуру пользователя, а также другие медицинские показатели. Однако выпуск наушников Apple с такими возможностями ожидался в 2020 году. В 2019 году же прогнозировалось менее крупное обновление AirPods, с функцией шумоподавления и защитой от воды.