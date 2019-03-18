Объявлена российская цена полнокадровой беззеркалки Canon EOS RP

Компания Canon представила сегодня в России новую беззеральную камеру Canon EOS RP. Она продолжает линейку полнокадровых беззеркалок, дебютировавших с моделью EOS R осенью 2018 года.

По словам производителя, это модель для увлеченных любителей. Это самая компактная и легкая на сегодняшний день полнокадровая цифровая камера Canon со сменными объективами. Она обладает основными возможностями системы EOS R, включая самую быструю автофокусировку.

По сравнению с EOS R это более простая модель с меньшим разрешением, меньшим количеством точек автофокусировка, без режима Dual Pixel RAW, меньшим с пониженным разрешением видоискателем, а также уменьшенным дисплеем. При этом новинка намного легче — на 175 граммов и компактнее.