Объявлена российская цена полнокадровой беззеркалки Canon EOS RP

Компания Canon представила сегодня в России новую беззеральную камеру Canon EOS RP. Она продолжает линейку полнокадровых беззеркалок, дебютировавших с моделью EOS R осенью 2018 года.
По словам производителя, это модель для увлеченных любителей. Это самая компактная и легкая на сегодняшний день полнокадровая цифровая камера Canon со сменными объективами. Она обладает основными возможностями системы EOS R, включая самую быструю автофокусировку.
По сравнению с EOS R это более простая модель с меньшим разрешением, меньшим количеством точек автофокусировка, без режима Dual Pixel RAW, меньшим с пониженным разрешением видоискателем, а также уменьшенным дисплеем. При этом новинка намного легче — на 175 граммов и компактнее.
Canon EOS RP оснащается 26,2-мегапиксельным CMOS-сенсором со светочувствительностью ISO 100-40000, процессором Digic 8 и системой автофокусировки Dual Pixel с 4 779 точками фокусировки. Скорость фокусировки составляет 0,05 секунд. Камера способна снимать движущиеся объекты со скоростью до 5 к/с с фиксированным фокусом и со скоростью4 к/с в режиме следящего автофокуса. Видеосъёмка возможна в разрешении 4К на скорости 30 к/с.
Имеется 3-дюймовый поворотный экран и электронный видоискатель с 36 млн точек и покрытием 100% кадра. Поддерживается беспроводное подключение по Wi-Fi, Bluetooth. Камера без объектива весит 485 граммов.
Камера Canon EOS RP доступна по рекомендованной розничной цене 99999 рублей.