Оказалось, что Apple запатентовала гарнитуру Vision Pro ещё в 2008 году

В ноябре 2008 года вендор запатентовал шлем дополненной реальности, имитирующий «ощущение нахождения в виртуальной среде». Конструкция и дизайн потенциального на тот монет изделия схожи с теми, что Apple впервые представила в июне 2023 года на конференции WWDC.

На вопрос, почему так долго Apple работала над этим устройством, Морен отвечает, что на момент подачи патента сделать такую гарнитуру компания не могла технически — не существовало экранов высокой чёткости. Но объясняется столь долгий срок и тем, что Apple «допиливает» устройства, в которых заинтересована, на протяжении многих лет, прежде чем посчитает возможным вывести продукт на рынок.

«Недавно обнаруженный патент, поданный компанией Apple в ноябре, показывает, что она, возможно, работает над носимым дисплеем, который сможет имитировать ощущение присутствия в виртуальной среде с помощью интеллектуальных датчиков. Судя по всему, эти датчики смогут распознавать движения головы и даже глаз, соответствующим образом адаптируя видео, чтобы пользователь чувствовал себя как в реальной обстановке», — отметил обозреватель, цитируя выдержки их патента.