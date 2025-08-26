OnePlus представила наушники Nord Buds 3R с самой длительной автономностью

Nord Buds 3R — продолжение модели Nord Buds 2R, которая была выпущена в 2023 году. Наушники оснащены 12,4-мм динамическими излучателями с титановым покрытием. Устройство поддерживает функцию Sound Master EQ с тремя предустановленными настройками и шестиполосным эквалайзером. Поддерживается и 3D Audio, создающее пространственное звучание.

В наушниках установлены два микрофона с шумодавом и ветрозащитой. Время автономной работы составляет до 54 часов с зарядным кейсом. Модель прошла сертификацию TÜV Rheinland Battery Health Certification.

В Nord Buds 3R используется стандарт Bluetooth 5.4, а также поддерживается функция Google Fast Pair. Реализована возможность подключения к двум устройствам одновременно. Среди интересных функций имеются «Найти мои наушники», алгоритмы перевода речи, а также пылевлагозащита по стандарту IP55.