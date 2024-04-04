OnePlus представила свой аналог Google Magic Eraser

Опубликовано 04 апреля 2024, 00:43
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OnePlus представила свой аналог Google Magic EraserДля улучшения фотографий
Компания OnePlus создала собственный вариант функции искусственного интеллекта (ИИ) под названием AI Eraser для своих мобильных устройств. В отличие от продукта Google Magic Eraser, это собственная разработка компании, предназначенная для улучшения фотографий с помощью ИИ.
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AI Eraser позволяет автоматически удалять нежелательные объекты с фотографий, заменяя их на подходящие элементы по контексту и повышая качество изображений. Хотя подобная функция уже доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android через Google Photos, OnePlus решила разработать собственный продукт в области искусственного интеллекта.
Функция AI Eraser будет доступна на устройствах OnePlus уже в этом месяце, начиная с моделей OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4. Однако она не будет доступна на устройствах R12-D12.
Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак