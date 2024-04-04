OnePlus представила свой аналог Google Magic Eraser

AI Eraser позволяет автоматически удалять нежелательные объекты с фотографий, заменяя их на подходящие элементы по контексту и повышая качество изображений. Хотя подобная функция уже доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android через Google Photos, OnePlus решила разработать собственный продукт в области искусственного интеллекта.

Функция AI Eraser будет доступна на устройствах OnePlus уже в этом месяце, начиная с моделей OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4. Однако она не будет доступна на устройствах R12-D12.