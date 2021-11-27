Oppo попросила обновить прошивку старых TWS-наушников для увеличения их максимальной громкости

Отмечается, что функция управления камерой двойным нажатием, реализованная в Enco Free 2 и Enco Free 2i, теперь доступна также для старых моделей: Enco X, Enco Air и Enco Play.

При этом функция управления камерой двойным нажатием на этих наушниках работает только на некоторых смартфонах Oppo под управлением ColorOS. Кроме того, версия ПО должна быть не ниже ColorOS 11.3.

К тому же наушники Enco X получат персонализированное усиление звука из серии Enco Free 2. Эта функция доступна на ColorOS и других оболочках Android и iOS. Для управления этими наушниками на устройствах без ColorOs, необходимо установить на смартфон приложение HeyTap, без которого также невозможно получить обновления для наушников.

Чтобы получить новые функции, необходимо обновить наушники до последней версии прошивки, доступной с 1 декабря.