Определена самая смешная фотография животного 2021 года

Фото, видео и аудио
Сегодня в 09:08
1 мин.
Определена самая смешная фотография животного 2021 годаПобедитель на обложке
Закончился конкурс Comedy Pet Photo Awards-2021, который определил, какая фотография питомца стала самой смешной в уходящем году.
Итак, победителем этого необычного соревнования стала Зои Росс (Zoe Ross), которая сняла фотографию щенка лабрадора, играющего с мыльными пузырями. Автор сообщила, что запечатлела снимок в британской деревне Пенкридж.
За победу в данном конкурсе предусмотрен приз. Так, Зои получила сертификат, который подтверждает звание лучшего фотографа домашних питомцев, а также необычный трофей, еду для питомца и денежный приз — 2 000 фунтов стерлингов или около 195 тысяч рублей.
“Мы даже не думали о победе, но решили принять участие в конкурсе, потому что нам понравилась идея помочь благотворительной организации, просто прислав забавную фотографию”, — рассказала автор самого смешного снимка.
Источник: comedypetphoto.com