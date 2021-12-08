Определена самая смешная фотография животного 2021 года

Итак, победителем этого необычного соревнования стала Зои Росс (Zoe Ross), которая сняла фотографию щенка лабрадора, играющего с мыльными пузырями. Автор сообщила, что запечатлела снимок в британской деревне Пенкридж.

За победу в данном конкурсе предусмотрен приз. Так, Зои получила сертификат, который подтверждает звание лучшего фотографа домашних питомцев, а также необычный трофей, еду для питомца и денежный приз — 2 000 фунтов стерлингов или около 195 тысяч рублей.