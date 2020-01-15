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Сегодня 18:29
Определены лидеры рынка беспроводных наушников
От Apple до Samsung
Издание Yonhap News, ссылаясь на аналитические данные Strategy Analytics, опубликовало тройку лидеров рынка беспроводных наушников. Так, первое место предсказуемо досталось Apple, которой удалось продать порядка 58,7% фирменных AirPods, что позволило компании занять 54,4% доли рынка.
Что касается второго места, то оно досталось китайской компании Xiaomi, которой удалось реализовать порядка 9,1 млн беспроводных наушников. Таким образом доля компании компании составила порядка 8,5 %.
Ну а замыкает данный рейтинг южнокорейский гигант Samsung, который отгрузил порядка 7,4 млн наушников, заняв при этом 6,9% рынка. Отметим, что у компании еще есть шансы вырваться на второе место благодаря грядущим наушникам Galaxy Buds+, которые станут более автономными по сравнению с актуальной моделью.