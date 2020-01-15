Определены лидеры рынка беспроводных наушников

Что касается второго места, то оно досталось китайской компании Xiaomi, которой удалось реализовать порядка 9,1 млн беспроводных наушников. Таким образом доля компании компании составила порядка 8,5 %.

Ну а замыкает данный рейтинг южнокорейский гигант Samsung, который отгрузил порядка 7,4 млн наушников, заняв при этом 6,9% рынка. Отметим, что у компании еще есть шансы вырваться на второе место благодаря грядущим наушникам Galaxy Buds+, которые станут более автономными по сравнению с актуальной моделью.