Определены лучшие беспроводные наушники до 10 тысяч рублей

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Сегодня в 09:45
Определены лучшие беспроводные наушники до 10 тысяч рублейОт Huawei до Sony
Специалисты Роскачества оценили беспроводные наушники, составив рейтинг самый лучших недорогих моделей.
Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте Роскачества. Всего в данном рейтинге 14 моделей. Так, на первом месте оказались AirPods Pro с активным шумоподавлением — они получили 4,5 балла. Второго места удостоились накладные наушники Sony WH-1000XM3, а замыкает тройку лидеров также модель японской компании Sony — Sony WH-1000XM4.
Помимо прочего Роскачество поделилось рейтингом недорогих беспроводных наушников, стоимость которых не выходит за рамки 10 тысяч рублей. Возглавила этот список модель Huawei Freebuds 4i. Также в рейтинге оказались JBL Live Pro+, Sennheiser HD 250BT, JBL Live 660NC и Sony WI-H7000 h.ear in 2 Wireless.