Определены лучшие беспроводные наушники до 10 тысяч рублей

Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте Роскачества. Всего в данном рейтинге 14 моделей. Так, на первом месте оказались AirPods Pro с активным шумоподавлением — они получили 4,5 балла. Второго места удостоились накладные наушники Sony WH-1000XM3, а замыкает тройку лидеров также модель японской компании Sony — Sony WH-1000XM4.

Помимо прочего Роскачество поделилось рейтингом недорогих беспроводных наушников, стоимость которых не выходит за рамки 10 тысяч рублей. Возглавила этот список модель Huawei Freebuds 4i. Также в рейтинге оказались JBL Live Pro+, Sennheiser HD 250BT, JBL Live 660NC и Sony WI-H7000 h.ear in 2 Wireless.