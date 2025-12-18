От Apple до Sennheiser: 11 моделей полноразмерных наушников с шумодавом сравнили

В новом тестировании приняли участие такие модели полноразмерных наушников, как Sony WH-1000XM6, Apple AirPods Max, Bose QuietComfort Ultra, Sennheiser Momentum 4 Wireless, Bang & Olufsen Beoplay H95, Bowers & Wilkins Px8 S2, Focal Bathys, JBL Tour One M3, Marshall Monitor III ANC, Nothing Headphone (1), Dyson OnTrac. У них проверяли качество звука, шумоподавления, микрофона. Также сравнивались дизайн, комфорт, аккумулятор и цена.

С точки зрения звучания в целом на первом месте оказались AirPods Max от Apple, а на последнем - Dyson OnTrac. На втором и третьем местах расположились Bowers & Wilkins Px8 S2 и Bang & Olufsen Beoplay H95.

По части шумоподавления Apple вновь были лучшими. За ними шли наушники Bose QuietComfort Ultra и JBL Tour One M3. На последнем месте вновь оказались Dyson OnTrac.

По качеству микрофона лидировали JBL Tour One M3 (1 место), Nothing Headphone (1) (2 место) и Sony WH-1000XM6 (3 место). А вот хуже всего были по этому параметру Bose QuietComfort Ultra.