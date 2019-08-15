Samsung показал съёмки фильма в виртуальной реальности о восстании декабристов

«Сегодня производители VR-контента активно экспериментируют с различными вариантами подачи, чтобы увлечь и удивить зрителя. Samsung ежегодно представляет новые проекты в этом формате: например, в 2017 году провели прямую трансляцию концерта Coldplay в виртуальной реальности, а в прошлом году мы озвучили и выпустили на русском языке первый VR-сериал голливудского режиссера Дага Лаймана Invisible. Я уверен, что в скором времени мы сможем увидеть больше проектов в этом направлении. VR активно развивается в России, и мы верим, что у нашей страны есть все шансы занять лидирующие позиции в этой индустрии», - глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Первый ролик в формате 360 3D уже размещен на странице проекта «Союз спасения» в VR-библиотеке Samsung.