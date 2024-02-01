Почему россияне в 2024 г. стали чаще покупать TWS-наушники

Аналитики отмечают, что ценовая доступность устройств стала ключевым фактором увеличения спроса. За последний год средняя стоимость беспроводных наушников упала до 2,5 тысяч рублей, что снизилось на 25%. В то время как цены на стандартные наушники выросли на 10%, достигнув 1,4 тысячи рублей.

По словам Главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, TWS-наушники доминируют на рынке, превышая 65% штучных продаж. Эта тенденция объясняется не только ценовой доступностью, но и переходом покупателей от продукции западных брендов к китайским производителям. Однако продукция Apple, особенно AirPods, остается востребованной.