Почему россияне в 2024 г. стали чаще покупать TWS-наушники

Почему россияне в 2024 г. стали чаще покупать TWS-наушникиЗа 2023 год продано свыше 30 миллионов
Аналитики отмечают, что ценовая доступность устройств стала ключевым фактором увеличения спроса. За последний год средняя стоимость беспроводных наушников упала до 2,5 тысяч рублей, что снизилось на 25%. В то время как цены на стандартные наушники выросли на 10%, достигнув 1,4 тысячи рублей.
По словам Главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, TWS-наушники доминируют на рынке, превышая 65% штучных продаж. Эта тенденция объясняется не только ценовой доступностью, но и переходом покупателей от продукции западных брендов к китайским производителям. Однако продукция Apple, особенно AirPods, остается востребованной.
Наблюдается плавная миграция покупателей с продукции западных брендов в сторону китайских производителей. Исключение — Apple AirPods, как наиболее сильный бренд и часть экосистемы Apple, а также JBL с их аномально широкой доступностью и скромной наценкой в параллельном импорте.
Важным фактором стало появление новых брендов, таких как Xiaomi и Realme, а также новая бизнес-модель, где производители выбирают недорогие продукты молодых OEM-производителей, заключая контракты на массовое производство под своим брендом.
Харитонов отметил, что рост продаж также обусловлен стремительным износом TWS-наушников, и многие пользователи, купившие устройства в 2021—2022 годах, уже задумываются о замене оборудования.
С учетом того, что такие модели используются почти ежедневно, ресурс их аккумулятора резко падает уже на 2−3 год эксплуатации. В 2024 году пришел черед обновлять наушники для всех, кто до сих пор эксплуатировал TWS-модели, купленные в 2021—2022 годах.
Таким образом, рынок наушников в России продолжает динамичное развитие, стимулируемый не только технологическими инновациями, но и стремлением производителей сделать свою продукцию максимально доступной для широкой аудитории.