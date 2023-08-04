Представлен цветной монитор для компьютеров с матрицей на электронных чернилах

Диагональ монитора оставляет 25,3", в основе — RGB-матрица Kaleido того же типа, что устанавливаются в электронные книги. Устройство имеет тонкий корпус, экран монитора получил разрешение 3200 x 1800 пикселей, отображает 4096 цветов. На аппаратном уровне монитор поддерживает технологию Dasung X-color Filter, улучшающую контрастность и яркость, и позволяет затемнять текст.

Из минусов — отсутствие подсветки, из-за чего изображение на экране, скорее всего, будет выглядеть плоским и размытым.