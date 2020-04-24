Представлена экологическая колонка JBL из переработанного пластика

Однако колонка не единственное, что компания попыталась сделать экологичным. Так, поставки данной модели будут осуществляться в экологически чистых упаковках. Кроме того, в комплекте также предусмотрен защитный чехол, который, в свою очередь, создан из биоразлагаемых материалов.

Представители компании поделились, что для того, чтобы реализовать JBL Flip 5 Eco эксперты на протяжении нескольких месяцев проводили исследования для того, чтобы добиться ее экологичности, не пренебрегая качеством звука. Известно, что новинка поступит в продажу уже в ближайшие месяцы.